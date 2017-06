Accueil / Toute l'actualité de la Vie du Rail / Cet été, la photographie à tout prix!

A l’occasion du nouveau site de Photorail (7 000 photos ferroviaires magnifiques disponibles en plusieurs formats et supports), on vous propose un grand concours photo d’été!

ORGANISATION DU CONCOURS

-Envoyez-nous jusqu’au 31 août inclus votre plus beau cliché ferroviaire à l’adresse mail suivante : concours@laviedurail.com Attention : Vous devez nous envoyer votre photo en format JPEG et pesant au moins 3MO pour pouvoir être dans le magazine.

-Notre jury fera une sélection des meilleures photographies.

-Sur la base de cette sélection vous pourrez voter pour votre préférée du 6 septembre au 20 septembre inclus sur la page Facebook de la Vie du Rail.

-Le grand gagnant sera annoncé en ligne le 21 septembre.

-Les photographes sélectionnés et le grand gagnant seront invités à une belle remise de prix (date et lieu à venir).

A GAGNER ?

Pour tous les photographes sélectionnés pour la 2e phase du jeu :

-Leur photo sur les sites internet de la Vie du Rail et de Rail Passion;

-Leur photo dans un dossier spécial consacré au jeu concours dans ces magazines;

-Une surprise lors de la remise des prix.

Pour le meilleur photographe :

-Les cadeaux cités précédemment;

-Sa photo préférée tirée de Photorail.fr en tirage jet d’encres pigmentaires montée sur une plaque de Dibond en format 100 x 75 cm d’une valeur de 372,40€ remis lors de la remise des prix.

A vos appareils photo !

Règlement :

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU

Les Editions La Vie du Rail (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des société sous le numéro : 334 130 127 et dont le siège social est situé au 29 rue de Clichy, 75009 Paris organise du 30 juin 2017 au 20 septembre 2017 un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « GRAND JEU CONCOURS PHOTO PHOTORAIL » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en France, Suisse, Belgique ou Luxembourg à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu.

La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.

Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION

Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1 et selon cette organisation :

1) Envoyez-nous jusqu’au 31 août inclus votre plus beau cliché ferroviaire à l’adresse mail suivante : concours@laviedurail.com Attention : Vous devez nous envoyer votre photo en format JPEG et pesant au moins 3MO pour pouvoir être dans le magazine ! 2) Notre jury fera une sélection des meilleures photographies 3) Sur la base de notre sélection vous pourrez voter pour votre préférée du 6 septembre au 20 septembre inclus. 4) Le grand gagnant sera annoncé le 21 septembre sur les réseaux sociaux 5) Les photographes sélectionnés et le grand gagnant seront invités à une belle remise de prix (date et lieu à venir)

Le vote se fera sur la publication du jeu concours de la page fan Facebook de La Vie du Rail sur le lien suivant : https://www.facebook.com/editions.LaVieduRail/.

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même adresse électronique ou identifiant Facebook – pendant toute la période du jeu.

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n’est ni organisateur ni parrain de l’opération.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS

1 gagnant sera élu grâce aux votes du public qui auront lieu sur le jeu concours de la page fan Facebook de La Vie du Rail sur le lien suivant : https://www.facebook.com/editions.LaVieduRail/.

Le gagnant sera contacté le 21 septembre 2017 lui confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 3 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant.

ARTICLE 5 – DOTATION

Le jeu est doté des lots suivants :

• Pour tous les photographes sélectionnés pour la 2e phase du jeu : Leur photo sur les sites internet de la Vie du Rail et de Rail Passion d’une valeur de 0€ + Leur photo dans un dossier spécial consacré au jeu concours dans ces magazines d’une valeur de 0€ + Une surprise lors de la remise des prix d’une valeur de moins de 20€ donné seulement sur présence à cet événement.

• Pour le grand gagnant (celui ayant obtenu le plus de votes sur le jeu concours organisé sur la page fan Facebook de La Vie du Rail) : les cadeaux cités précédemment + sa photo préférée tirée de Photorail.fr en tirage jet d’encres pigmentaires montée sur une plaque de Dibond en format 100 x 75 cm d’une valeur de 372,40€ remis lors de la remise des prix si la personne peut y assister. Dans le cas contraire, une solution sera trouvée entre le gagnant et la société organisatrice pour que la personne reçoive bien son prix.

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.

ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en envoyant un courrier à l’adresse de la société organisatrice : La Vie du Rail « GRAND JEU CONCOURS PHOTO PHOTORAIL » 29 rue de Clichy 75009 Paris

Ces données peuvent être adressées à leur demande, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires pour satisfaire aux obligations légales ou règlementaires.

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE

Facebook n’est ni organisateur ni parrain de l’opération, de fait les données personnelles collectées sont destinées à la Société Organisatrice et non à Facebook.

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse par des tiers d’adresses électroniques communiquées par les participants dans le cadre du Jeu.

La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Jeu, ou en cas de problèmes d’acheminement, de perte ou d’avarie des services postaux.

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’envoi d’un courrier postal, ou de l’envoi d’une dotation, à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. La Société Organisatrice n’effectuera aucune recherche complémentaire si le gagnant reste indisponible et/ou injoignable.

La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou d’annuler ce Jeu si les circonstances l’exigent, à l’exception des lots déjà gagnés qui ne pourront être remis en cause, pour quelque cause que ce soit, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait et sans que le participant ne puisse prétendre à une indemnisation à quelque titre que ce soit.

La Société Organisatrice se réserve le droit d’arrêter ou de suspendre le Jeu en cas de fraude ou dans tous les cas où, pour quelque raison que ce soit, le système informatique attribuerait des dotations non prévues au présent règlement. Dans ces cas les messages ayant informé les participants d’un gain seraient considérés comme nuls et non avenus. En aucun cas, le nombre de dotations ne pourra excéder celui prévu au présent règlement.

En outre, la Société Organisatrice se réserve le droit de suspendre momentanément la possibilité de participer au Jeu si elle, ou son éventuel prestataire d’hébergement, ne peuvent plus assurer la continuité du service nécessaire au déroulement du Jeu.

La Société Organisatrice se réserve le droit, à l’encontre de toute personne qui altérerait le déroulement de l’opération et affecterait l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité, ou le bon déroulement du Jeu, de bloquer temporairement ou définitivement, totalement ou partiellement, la possibilité qui lui est donnée de participer au Jeu, de ne pas lui attribuer les éventuelles dotations qu’il aurait gagné et le cas échéant, se réserve le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir pendant la jouissance du lot attribué et/ ou du fait de son utilisation et d’une manière générale de toute insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et / ou l’utilisation des lots.

ARTICLE 9 – LITIGES

En cas de réclamations, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être transmises exclusivement par courrier postal dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la date de clôture du Jeu, à l’adresse suivante : La Vie du Rail « GRAND JEU CONCOURS PHOTO PHOTORAIL » 29 rue de Clichy 75009 Paris

Les demandes devront comporter obligatoirement les coordonnées exactes du demandeur (nom et adresse). Les contestations et réclamations relatives à ce Jeu ne seront plus prises en compte passé le délai de deux mois suivant la clôture du Jeu. Toute contestation ou de réclamation qui ne sera pas formulée par écrit et communiquée par voie postale ne pourra être prise en compte.

En cas de divergences entre ce règlement complet et les supports de l’opération, il est expressément prévu que ce sont les termes du règlement complet qui primeront.

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’exécution du présent règlement, en cas de désaccord définitif, les tribunaux de Paris seront seuls compétents.