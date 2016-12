Accueil / Événements / Pour un Noël ferroviaire ! La sélection de la Vie du Rail

Noêl approche et nous avons tenu à sélectionner pour vous tous les produits qui peuvent convenir à vos proches, petits et grands. Jouets pour enfants, livres grands publiques, objets de la vie quotidienne sur le thème du train… Ceci n’enlève rien à toute notre production pointue sur le thème du ferroviaire qui saurait également satisfaire les ferroviphiles les plus endurcis !

EN SAVOIR PLUS