Accueil / Événements / La Vie du Rail tourne le coin de la rue de Milan

Cela faisait plus de 60 ans qu’elle avait pris ses quartiers au 11 de la rue de Milan. 66 ans, avance même un connaisseur. Sacré bail, sacré rail. La Vie du Rail à la fin du mois de mai aura déménagé. Qu’on se rassure, pas loin. Tout près, même. Les amis, les abonnés et les fidèles n’auront que quelques pas de plus (ou de moins) à faire pour nous rendre visite. Ce n’est pas compliqué. Au lieu d’être au numéro 11, le journal sera au numéro 1. Juste au coin de la rue de Clichy. Adresse postale : 29, rue de Clichy.

Avec ce déménagement nous organisons une grande braderie. TOUT DOIT DISPARAITRE !

Des milliers de livres, lots d’anciens numéros, affiches, tableaux, maquettes, tee-shirts, modélisme, objets, cartes postales, posters, décoration, DVD… à prix cassés.

Nous vous attendons nombreux du 17 mai à 10:00 au 20 mai à 18:00 !

Pour plus d’infos : Visitez la page Facebook de l’événement