Accueil / Bonnes Feuilles / Top 100. La bibliothèque ferroviaire idéale

Par : Samuel Delziani

La Vie du Rail vous a consacré un classement des 100 meilleurs livres dans lesquels le ferroviaire occupe une place prépondérante. Retrouvez dans cet article la liste intégrale de notre sélection, organisée en 5 catégories : livres francophones, romans étrangers, nouvelles, romans policiers, livres pour enfants et jeunes adultes. Retrouvez analyses, critiques et présentation de chacun de ces livres dans les numéros 3323 et 3324 de La Vie du Rail Magazine.

les romans francophones

• Le Tour du monde en 80 jours Jules Verne – Gallimard (1873)

• Le train de 8 h 47 Georges Courteline – Editions Payot & Rivages (1888)

• La bête humaine Emile Zola – Gallimard (1890)

• Le Rail Pierre Hamp – (1912)

• Wagon-Lit Joseph Kessel – Gallimard (1932)

• Le pont de la rivière Kwai Pierre Boulle – Julliard (1952)

• La modification Michel Butor -Editions de minuit (1957)

• Le Train (1961) Georges Simenon – Gallimard

• Rigodon (1969) Louis-Ferdinand Céline – Gallimard

• Le train du matin – (1975) André Dhôtel – Gallimard

• Les chevaliers du chaudron (1981) Henri Vincenot – Gallimard

• Le canapé rouge (2007) Michèle Lesbre – Sabine Wespieser Editeur

• Noël ensemble (2010) Svetlan Savov – Les Editions noir sur blanc

• Noces de neige (2013) Gaëlle Josse – Editions Autrement

les romans étrangers

• L’Embranchement de Mugby (1866) Charles Dickens – Gallimard

• Kim (1901) Rudyard Kipling – Gallimard

• Mr Norris change de train (1935) Christopher Isherwood – Grasset & Fasquelle

• Le train était à l’heure (1949) Heinrich Böll – Gallimard

• Train pour le Pakistan (1957) Kushwant Singh – Gallimard

• Trains étroitement surveillés (1964) Bohumil Hrabal – Gallimard

• Un soir, un train (1973) Johan Daisne – Complexe

• En gare (1979) Henry Green – Gallimard

• Le train zéro (1998) Iouri Bouïda – Gallimard

• Le train de l’espérance (1999) Mario Soldati – Gallimard

• Compartiment pour dames (2002) Anita Nair – Albin Michel

• Human Punk (2003) John King – Editions de l’Olivier

• Train de nuit pour Lisbonne (2004) Pascal Mercier – 10/18

• Un Train pour Trieste (2010) Domnica Radulescu – Belfond

Les nouvelles ferroviaires

• Cannibalisme en voyage (1868) Mark Twain – Short Edition

• Le Voyage (1904) Colette – Gallimard

• Ce cochon de Morin (1883) Guy de Maupassant – Gallimard

• L’Express de Plymouth (1923) Agatha Christie – Masque Poche

• Une petite ville (1954) Philip K. Dick – Gallimard

• Le Train perdu (1928) Claude Farrère – Flammarion

• La Petite Gare (1954) Iouri Kazakov – Gallimard

• Manquer le train (1937) Marcel Aymé – Gallimard

• Train de nuit dans la Voie lactée (1961) Kenji Miyazawa – Le Serpent à plumes

• Bonheur d’aiguillage (1995) Jean-Marie Laclavetine – Gallimard

• Le Train (1970) Jacques Sternberg – Mijade

• Train de nuit pour Babylone (1997) Ray Bradbury – Gallimard

• Un voyage en train (1987) Ernest Hemingway – Gallimard

• L’Usage du « Monde » (2002) Emmanuel Carrère – Folio

• Les Ombres de Kittur (2011) Aravind Adiga – Buchet-Chastel



Et aussi… Arthur Conan Doyle – Un train disparaît (1898), Elmore Léonard – 3h10 pour Yuma, Alexandre Soljénitsyne – Incident à la gare de Kotchétovka, Stefan Grabinski – La Voie de garage, Guy de Maupassant – Le Rosier de Madame Husson, Marcel Aymé – Le Train des épouses (1933), Flannery O’Connor – Le Train (1947), Ray Bradbury – Le Dragon

Les romans policiers

• Le Crime de l’Orient-Express (1933) Agatha Christie – Le Masque

• L’Homme qui regardait passer les trains (1938) Georges Simenon – Gallimard

• L’Inconnu du Nord-Express (1950) Patricia Highsmith – Le Livre de Poche

• Bons baisers de Russie (1957) Ian Fleming – Plon

• Tokyo Express (1957) Seichô Matsumoto – Éditions Philippe Picquier

• Compartiment tueurs (1961) Sébastien Japrisot – Gallimard

• Les Pirates du métro (1973) John Godey – J’ai lu

• Corrida dans le métro (1983) David Serafin – Gallimard

• Un train d’or pour la Crimée (1975) Michael Crichton – Pocket

• La Maldonne des sleepings (1989) Tonino Benacquista – Gallimard

• Les Trains ne siffleront plus (1980) Peter Heath Fine – Gallimard

• Train 8017 (2008) Alessandro Perissinotto – Gallimard

• Le Chapeau de Mr Briggs (2012) Kate Colquhoun – Christian Bourgois Éditeur

• Patagonia Tchou Tchou (2010) Raul Argemi – Payot & Rivages

• La Fille du train (2015) Paula Hawkins – Sonatine



Et aussi… Edgar Wallace – Le Mystère du train d’or, Agatha Christie – Le Train bleu …

Les livres pour enfants et jeunes adultes

• Émile et les détectives (1929) Erich Kästner – Livre de poche

• Boréal Express (1985) Chris Van Allsburg – L’école des loisirs

• Le Train arrive (1998) Charlotte Voake – Gallimard Jeunesse

• Le Serpent à fenêtres (1999) Françoise Bobe – Père Castor

• Le Robinson du métro (1997) Felice Holman – Casterman

• Le Train des souris (1999) Haruo Yamashita – L’école des loisirs

• Tchou Tchou (2009) Naokata Mase – Sorbier Éditions

• Un train pour chez nous (2001) Azouz Begag – Thierry Magner Éditions

• Les Trains (2012) Stéphanie Ledu – Éditions Milan

• L’Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet (2009) Reif Larsen – NiL Éditions

Et aussi… Germano Zullo et Albertine – Ligne 135 (2012), Jo Witek – Peur express (2012)

les récits

• De Pontoise à Stamboul (1884) Edmond About – Hachette

• Le transcanadien (1891) Edmond Cotteau -Magellan & Cie Editions

• L’Inde (sans les Anglais) (1903) Pierre Loti – Phébus Libretto

• La route (1907) Jack London – Phébus Libretto

• Tour du monde d’un sceptique (1926) Aldous Huxley – Editions Payot & Rivages

• Railway Bazaar (1975) Paul Theroux – Grasset

• Mémoires d’un enfant du rail Henri Vincenot – Hachette (1980)

• Au fil du rail (1984) Ted Conover – Editions du sous-sol

• Un devin m’a dit : Voyages en Asie (1995) Tiziano Terzani – Editions Intervalle

• Underground (1997) Haruki Murakami – Belfond

• Paysage fer (2000) François Bon – Verdier

• Mes trains de nuit (2005) Eric Faye – Stock

• Gare du Nord (2011) Joy Sorman – Gallimard

• Le dernier voyage du Patagonia Express (2011) Luis Sepulveda et Daniel Mordzinski- Métaillé

• Transsibérien (2012) Dominique Fernandez – Grasset

Les poèmes

• Rêvé pour l’hiver (1870) Arthur Rimbaud – Gallimard

• L’embarquement pour l’Inde (1871) Walt Whitman – Gallimard

• Tableau (1873) Charles Cros – Gallimard

• Âme, te souvient-il (1888) Paul Verlaine – Gallimard

• Les villes (1891) Emile Verhaeren – Mercure de France

• Le démon de la vitesse (1902) Filippo Tommasso Marinetti – A. Messein

• Trains (1904) Henri Bataille – Fasquelle

• Ode (1908) Valéry Larbaud – Gallimard

• Gare de la douleur (1929) Léon-Paul Fargue – Gallimard

• La Prose du Transsibérien (1913) Blaise Cendrars – Gallimard

• Un train qui siffle dans la nuit (1948) Raymond Queneau – Gallimard

• Celui qui s’en est allé (1957) Nazim Hikmet – Le temps des cerises

• Les mariages de Pentecôte (1964) Philip Larkin – Thierry Marchaisse Editions

• Les Jours sans courrier (1980) Samarendra Sengupta – Éditions Noël Blandin

• Poèmes de métro (2000) Jacques Jouet – P.O.L.

Pour une présentation en profondeur de ces ouvrages (cliquez sur les couvertures des magazines)