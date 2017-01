Accueil / Bonnes Feuilles / Le matériel moteur SNCF en 2016

Par : Denis redoutey

Quatre ans après sa dernière édition (2012), le « Mat Mot » de Denis Redoutey fait son retour dans une édition entièrement remise à jour. On y retrouve ses célèbres fiches techniques d’engins, y compris celles des matériels les plus récemment acquis par la SNCF, mais aussi une incroyable somme de renseignements sur tout ce qu’il faut savoir sur le parc moteur de la Société nationale. Un fabuleux travail de documentation auquel rend hommage le « premier cheminot de France » dans les lignes qui suivent.

Tel un classique de la littérature ferroviaire, cette nouvelle édition du Matériel Moteur SNCF (2016) nous propose un ouvrage technique incroyablement documenté sur l’état du parc moteur SNCF au 1er mars 2016. Que ce soit le « féru de ferroviaire » ou les ingénieurs et techniciens de SNCF, pour lesquels cet ouvrage est devenu un outil de travail, chacun découvrira au gré des thèmes abordés une multitude de renseignements sur la consistance, la gestion et les différentes subtilités du parc matériel de SNCF. Se succèdent ainsi les rames à grande vitesse, les locomotives électriques et diesels, mais aussi les matériels à voie métrique et les engins spéciaux. Pour la première fois, le parc de nos filiales telles Akiem, Captrain et VFLI y est décrit ainsi que les nouvelles rames e 320 d’Eurostar… Une bible en quelque sorte. Cette nouvelle édition 2016 est donc le tour d’horizon du parc ferroviaire du groupe SNCF. Un groupe français et international parmi les toutes premières entreprises de mobilité mondiale. Un groupe qui vise l’excellence pour servir dans 120 pays ses clients, voyageurs ou chargeurs. Un groupe dont l’ambition, parce que c’est notre coeur de métier, est de faire grandir le ferroviaire. Et qui d’autre qu’un cheminot expérimenté pour réunir ces savoirs en un ouvrage. Denis Redoutey est un cheminot investi depuis fort longtemps dans l’entreprise comme « hors de nos emprises ». Qu’il soit ici remercié pour ce travail servant le groupe SNCF, son patrimoine et ses spécialistes du Matériel ferroviaire.

Cliquez sur la couverture pour commander « Le matériel Moteur 2016«