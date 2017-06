Accueil / Bonnes Feuilles / Editions La Vie du Rail. Grand Prix pour « Histoire de la gare du Nord ».

Le livre Histoire de la gare du Nord de Patrick Cognasson, paru aux Editions La Vie du Rail, a remporté le Grand Prix de l’Histoire de Paris dans la catégorie Histoire spécifique, qui lui a été décerné par le Geste d’Or, l’association du patrimoine bâti « qui valorise le geste et l’humain au service de la planète et de la culture ». La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 14 juin, dans les locaux historiques de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, à Paris, en présence des jurys, composés d’historiens, d’architectes, d’écrivains et d’artistes, et des auteurs en compétition.

