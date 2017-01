Accueil / Bonnes Feuilles / Atlantique 2017. Les nouveaux défis de la grande vitesse

Bienvenue à bord ! C’est l’invitation lancée par cet ouvrage. Montez à bord d’un projet pas comme les autres, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Fruit d’une collaboration entre le magazine La Vie du Rail et SNCF Réseau, ce livre original reprend l’histoire de la grande vitesse ferroviaire au moment où une deuxième ligne nouvelle est décidée en France, au début des années 1980, après la réussite du Paris – Lyon. Page après page, le livre nous fait traverser la fin du siècle dernier et nous transporte au début du suivant… Le réseau s’agrandit. À la veille d’un nouveau rendez-vous à ne pas manquer à l’été 2017, avec l’ouverture de deux nouvelles lignes irriguant toute la façade Atlantique, l’ouvrage montre combien la grande vitesse ferroviaire réussit à embarquer les territoires et, avec eux, les voyageurs. Dans cette quête, entre services ferroviaires et offres de transport pour tous, les nombreux acteurs impliqués évoluent et s’adaptent. Le livre vit au rythme des changements, des décisions et des chantiers. Quant à la grande vitesse de demain, des nouvelles perspectives existent déjà. À vous de les découvrir…

Cliquez-sur la couverture pour commander le livre » Atlantique 2017, les nouveaux défis de la grande vitesse«