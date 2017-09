Accueil / Toute l'actualité de la Vie du Rail / Fin de la 1ère phase du Grand jeu concours Photorail…

Notre Grand jeu concours photo de l’été organisé pour lancer le nouveau site de Photorail a été lancé le 26 juin 2017.

(Re)découvrez les règles du concours.

Vous avez été nombreux (près de 200!) à nous envoyer de magnifiques et très intéressantes photographies sur le thème « Ambiance ferroviaire » (rail, matériel, gare etc) et nous tenons à vous remercier !

Depuis le 31 août à 23h59, l’envoi des photographies est terminé. La 2ème phase, celle des votes va bientôt commencer…

Mais avant, il est temps de vous présenter le jury qui va sélectionner les 10 meilleures photographies du 1er au 5 septembre. Celles qui seront choisies seront ensuite soumises à votre vote sur la Page Facebook de La Vie du Rail du 6 au 20 septembre 2017. Le grand gagnant et le classement des 10 sélectionnés seront annoncés le 21 septembre sur notre site et les réseaux sociaux et un grand dossier sortira dans les magazines courant octobre.

Nous avons le plaisir de vous dévoiler le jury de ce concours :

• Antoine Debièvre, Directeur de la communication de la région SNCF Paris Nord.

• Frédéric Demarquette, Directeur artistique de la Vie du Rail.

• Anne Jeantet, Journaliste à la Vie du Rail.

• Guillaume Pourageaux, Employé de la SNCF dans le secteur de la maintenance du Matériel et auteur de plusieurs livres ferroviaires.

• Georges Rambaldi, Directeur de l’agence de communication Amarena.

C’est maintenant à leur tour de jouer…

Rendez-vous le 6 septembre pour découvrir les 10 plus belles photographies et voter!